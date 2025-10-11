I dazi USA colpiscono plico di libri inviato dal Cilento. La storia raccontata dall’editore Galzerano

I dazi di Trump colpiscono anche un editore del Cilento.
Continua a destare interesse e indignazione la vicenda dell’editore cilentano Galzerano, che nei giorni scorsi aveva spedito dei libri negli Stati Uniti, esattamente a Malvern (Pennsylvania) e che Poste Italiane incredibilmente ha respinto come «merce non ammessa» in seguito alla politica daziaria di Trump. Sulla vicenda l’on. Franco Mari, deputato AVS di Salerno, ha depositato un’interrogazione parlamentare a risposta scritta al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il plico conteneva quattro opuscoli su Taylor Swift, ed era diretto ad alcuni parenti americani della cantante che recentemente erano stati in visita nel Cilento. Inaspettatamente il plico di libri è stato restituito all’editore con la motivazione generica «Servizio sospeso per merce non ammessa» con un foglietto prestampato di Team di Poste Italiane, che recitava: «l’Executive order emanato dalle Autorità degli Usa ha modificato il regime doganale e le modalità di riscossione dei relativi oneri per gli invii di corrispondenza e pacchi contenenti merci giunti e destinati in tale Paese». Poste Italiane non ha previsto alcun rimborso delle spese di spedizione e le spese di spedizione, in questo caso sono state consistenti. Ci siamo fatti raccontare la vicenda proprio dall’editore Giuseppe Galzerano
