I Comuni montani della Campania dicono NO al Governo. Il punto con Enzo Luciano di UNCEM

Con un decreto, il Governo ha attuato le modifiche introdotte dalla nuova legge sulla montagna del 12 settembre 2025.
La legge introduce tre criteri per stabilire quali Comuni si possano considerare montani e quali no. In base a queste condizioni, i Comuni montani in Italia passano da 4.201 a 2.844. I criteri introdotti dalla legge del 12 settembre 2025 sono tre. Il primo prevede che i Comuni montani devono avere (al netto di superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni e saline) almeno il 25% del loro territorio al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e per almeno il 30% una pendenza superiore al 20%.
Il secondo precisa che sono montani i Comuni la cui superficie territoriale presenta un’altitudine media superiore a 500 metri sul livello del mare. Infine, il terzo, aggiunge che sono montani anche i comuni che, pur non soddisfacendo alcuno dei requisiti precedenti, rispettano ciascuno dei seguenti parametri: confinano esclusivamente con uno o più comuni che sono classificati come montani e hanno una altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare. Il decreto ha l’obiettivo di concentrare le risorse per le misure di sostegno previste dalla legge sulla montagna riguardo a sanità, istruzione, incentivi agli investimenti e alle imprese, lavoro agile, acquisto e ristrutturazione di immobili.
Come specificato nel testo del decreto, «La riduzione del numero di Comuni montani consentirà infatti di concentrare le risorse disponibili per le zone autenticamente montane». C’è mobilitazione dunque tra i comuni delle aree interne della Campania. Non è neppure la prima volta che le comunità montane finiscono nel mirino della politica nazionale che spesso ha tentato di chiuderle, ridimensionarle o renderle inutili. Per quanto riguarda invece il Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane), i contributi assegnati alle Regioni saranno calcolati in base al nuovo elenco dei Comuni montani, ma le amministrazioni regionali avranno comunque la possibilità di distribuirli anche ai Comuni che non rientrano in quelli elencati.
Ad opporsi con con forza a questa nuova norma è l’UNCEM, l’Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani. Ne abbiamo parlato con il presidente di Uncem Campania, Enzo Luciano
