I ceramisti celebrano Sant’Antonio Abate loro patrono, è festa a Vietri sul Mare. L’intervento del Maestro Apicella

Oggi, si celebra Sant’Antonio Abate e a Vietri sul Mare si rinnova la tradizionale Festa dei Ceramisti, dalle 18.30 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria. Sant’Antonio Abate è patrono dei ceramisti, degli animali domestici e di tutti coloro che hanno a che fare col fuoco. A Vietri sono presenti una 20ina di maestri ceramisti che tramandano la loro arte nota in tutto il mondo. Oggi è in programma un momento d’incontro con gli artisti locali, che sono custodi ed artefici della più rinomata ceramica vietrese che da secoli si indentifica con il territorio.
La ceramica vietrese è stata inserita nel Patrimonio Culturale Immateriale della Campania. Inoltre a novembre 2024 l’Associazione Produttori Ceramica di Vietri sul Mare ha candidato il disciplinare d’uso per l’IGP Ceramica Vietri formalizzando la prevista procedura presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Per celebrare l’arte della ceramica questa mattina abbiamo ospitato in diretta il Maestro Benvenuto Apicella, presidente dell’Associazione Produttori Ceramica di Vietri sul Mare.
