I cambiamenti che hanno caratterizzato New York negli ultimi decenni. Il punto con la docente e scrittrice Tiziana Rinaldi Castro

In questa puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 20 settembre 2026, abbiamo ospitato la scrittrice, giornalista e docente universitaria Tiziana Rinaldi Castro, originaria di Sala Consilina, che dall’età di 18 anni si è trasferita a New York dove è diventata docente di letteratura greca antica insegnando alla Montclair State University di New York.
E’ sposata e madre di due ragazze. In questo periodo è in Italia, ma continua a lavorare in remoto per la sua Università a New York dove torna spesso.
Con lei, che ha vissuto e lavorato tanti anni negli Stati Uniti, potendo anche contare sulla sua esperienza e competenza, abbiamo parlato di come sono cambiati gli Stati Uniti e nello specifico New York negli ultimi decenni.
Ascolta
Tiziana Rinaldi Castro da New York
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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