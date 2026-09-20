I cambiamenti che hanno caratterizzato New York negli ultimi decenni. Il punto con la docente e scrittrice Tiziana Rinaldi Castro

20/09/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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In questa puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 20 settembre 2026, abbiamo ospitato la scrittrice, giornalista e docente universitaria Tiziana Rinaldi Castro, originaria di Sala Consilina, che dall’età di 18 anni si è trasferita a New York dove è diventata docente di letteratura greca antica insegnando alla Montclair State University di New York.

E’ sposata e madre di due ragazze.  In questo periodo è in Italia, ma continua a lavorare in remoto per la sua Università a New York dove torna spesso. 

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Con lei, che ha vissuto e lavorato tanti anni negli Stati Uniti, potendo anche contare sulla sua esperienza e competenza, abbiamo parlato di come sono cambiati gli Stati Uniti e nello specifico New York negli ultimi decenni.

Ascolta
Tiziana Rinaldi Castro da New York
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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