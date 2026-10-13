I borghi della Campania al Ttg Travel Experience di Rimini. Il punto con l’Assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio

I borghi della Campania al Ttg Travel Experience di Rimini.
Le province della Campania custodi di bellezza, identità, cultura, saperi. La Regione Campania con approfondimenti sulle strategie di promozione, sui piccoli borghi, sui percorsi culturali e religiosi e sulle nuove forme di organizzazione delle destinazioni turistiche, promuove il territorio a Rimini.
E’ il focus sul programma di valorizzazione dei territori, delle destinazioni, dei cammini, dell’enogastronomia, dell’artigianato e delle aree interne proposto dalla Regione Campania, da domani, al Ttg Travel Experience di Rimini, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al turismo, in programma dal 14 al 16 ottobre 2026.
Particolare attenzione sarà riservata alla provincia di Salerno, con la costruzione di un’offerta turistica sempre più integrata, capace di mettere in rete le diverse identità della Campania e di promuovere nuove opportunità di sviluppo. Un programma che punta a raccontare una Campania dalle molteplici destinazioni, valorizzando non soltanto le mete più conosciute, ma anche il patrimonio diffuso delle comunità locali, delle aree interne e dei territori meno coinvolti nei grandi flussi turistici. “Campania. Divina. Una rotta, mille destinazioni” è il messaggio che accompagnerà la presenza della Regione al TTG di Rimini. Ne abbiamo parlato in diretta con l’Assessore al Turismo, Enzo Maraio
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Maraio su turismo
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