“HeART of Gaza”, i bambini raccontano la guerra. Il punto con Gianluca Ragone

“HeART of Gaza” una mostra itinerante che arriva a Caselle in Pittari.
Ventitré mesi sotto le bombe, raccontati con i colori dell’infanzia: case distrutte, cieli attraversati da aerei da guerra, occhi pieni di paura. Sono opere intense, toccanti, che restituiscono lo sguardo dei più piccoli sulla devastazione causata dai bombardamenti israeliani. “HeART of Gaza” è la mostra itinerante allestita da oggi, a domenica ad Ascea, presso il Palazzo De Dominicis-Ricci, e in contemporanea a Caselle in Pittari, nella piazza principale. L’iniziativa, promossa dal Comitato Cilento-Palestina, porta in esposizione una selezione di disegni realizzati da bambini e ragazzi della Striscia di Gaza, tra i 3 e i 17 anni. Le opere raccontano la vita quotidiana sotto assedio. Il progetto è nato da una collaborazione tra l’artista irlandese Feile Butler e Mohammed Timraz, ideatore della “Tenda dell’Arte” nella Striscia di Gaza: uno spazio in cui i bambini possono esprimersi attraverso il disegno, condividendo emozioni, paure e speranze. L’ingresso è gratuito, ma sarà possibile lasciare una donazione. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di cibo e acqua potabile per le famiglie sfollate a Gaza.
Ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori, il delegato alla Cultura del Comune di Caselle in Pittari, Gianluca Ragone.
