Halloween, i carabinieri del Nas sequestrano nel salernitano oltre mille articoli poco sicuri

Oltre mille articoli a tema Halloween sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas di Salerno che hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio di prodotti a tema non conformi alla normativa vigente, tra cui maschere, costumi, lanterne, decorazioni, giocattoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.
I prodotti erano in tre negozi tra Salerno e la Valle dell’Irno, esposti per la vendita e risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento alla carenza di informazioni minime previste a garanzia degli acquirenti.
Per le violazioni rilevate sono state contestate sanzioni amministrative pari a circa 6mila euro e i titolari delle aziende sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative. Oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3mila euro
