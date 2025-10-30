Halloween, i carabinieri del Nas sequestrano nel salernitano oltre mille articoli poco sicuri

30/10/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Oltre mille articoli a tema Halloween sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nas di Salerno che hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio di prodotti a tema non conformi alla normativa vigente, tra cui maschere, costumi, lanterne, decorazioni, giocattoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

I prodotti erano in tre negozi tra Salerno e la Valle dell’Irno, esposti per la vendita e risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento alla carenza di informazioni minime previste a garanzia degli acquirenti.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Per le violazioni rilevate sono state contestate sanzioni amministrative pari a circa 6mila euro e i titolari delle aziende sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative. Oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3mila euro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento