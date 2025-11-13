Ha colpito la moglie con un martello tentando di strangolarla, uomo arrestato a Salerno

13/11/2025 Cronaca Nessun commento
Avrebbe aggredito con estrema violenza la moglie, colpendola con un martello e una stampella e tentando persino di strangolarla. L’uomo, originario dello Sri Lanka, è stato bloccato e arrestato dalla Polizia a Salerno. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie, sua connazionale. 

Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una violenta lite in strada nel centro storico di Salerno. I poliziotti hanno individuato e bloccato l’uomo. Dalle prime verifiche è emerso che l’indagato, poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ha colpito la donna che, in stato di forte shock, è stata soccorsa e accompagnata in ospedale. L’aggressore è stato arrestato in flagranza di reato.

