Guida e Carta dei Vini del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La partecipazione è gratuita

Una Guida dei Vini ed una Carta dei Vini del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per la promozione della produzione vitivinicola locale.
L’iniziativa è stata avviata dall’Ente Parco attraverso una manifestazione di interesse rivolta alle aziende operanti nell’area protetta e nelle zone contigue a sud di Salerno. Il progetto prevede la realizzazione di una Guida dei Vini del Parco, in formato cartaceo e digitale, destinata alla promozione istituzionale e territoriale, e di una Carta dei Vini del Parco che sarà distribuita a ristoranti, agriturismi e strutture ricettive del comprensorio. Obiettivo dell’iniziativa è favorire la conoscenza e la commercializzazione dei vini prodotti nel territorio del Parco e rafforzare il rapporto tra aziende vitivinicole e operatori della ristorazione.
La partecipazione è gratuita. Possono aderire le aziende con sede legale o unità produttiva nei Comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e nelle aree contigue, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 20 febbraio prossimo.
