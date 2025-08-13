Guerra all’ombrellone selvaggio. A Camerota, sette persone identificate e sanzionate

13/08/2025 Attualità, Cronaca

Sette persone sono state sanzionate per aver posizionato ombrelloni e attrezzature in violazione delle norme sulle spiagge libere di Calanca, Lentiscelle e nella zona Pineta del Mingardo, a Camerota.

Per ciascun trasgressore è scattata una multa da 50 euro.

I controlli rientrano nelle attività di contrasto all’occupazione abusiva degli arenili, per garantire libero accesso a residenti e turisti.

Le verifiche, al momento sospese per le criticità legate al traffico veicolare nelle ore di punta, riprenderanno nei prossimi giorni. 

Operazioni simili sono state portate a termine, nei giorni scorsi, in altri centri del Cilento ma anche a Vietri sul Mare 

