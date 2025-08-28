Guasti internet a Mercato San Severino, Sindaco presenta denuncia a Procura della Repubblica

28/08/2025 Attualità Nessun commento

Ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, per denunciare l’interruzione da più di due settimane del servizio internet a causa di un un guasto ai ripetitori che coprono il territorio comunale.

Il primo cittadino ha più volte sollecitato le compagnie telefoniche interessate a fare presto a riparare il danno. Alla fine si è rivolto alla procura per contestare l’eventuale reato di interruzione di pubblico servizio ed eventuali altri reati. Tra le compagnie non figura Iliad che – fa sapere il primo cittadino – è l’unico operatore telefonico intervenuto per il ripristino della rete. 

Somma spiega che è stata una decisione necessaria e legittima, a tutela sia dei cittadini, sia delle Forze dell’Ordine, degli Operatori Sanitari e dei Pubblici Uffici, costretti a fare i conti con collegamenti web malfunzionanti.

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

