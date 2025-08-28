Guasti internet a Mercato San Severino, Sindaco presenta denuncia a Procura della Repubblica

Ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, per denunciare l’interruzione da più di due settimane del servizio internet a causa di un un guasto ai ripetitori che coprono il territorio comunale.
Il primo cittadino ha più volte sollecitato le compagnie telefoniche interessate a fare presto a riparare il danno. Alla fine si è rivolto alla procura per contestare l’eventuale reato di interruzione di pubblico servizio ed eventuali altri reati. Tra le compagnie non figura Iliad che – fa sapere il primo cittadino – è l’unico operatore telefonico intervenuto per il ripristino della rete.
Somma spiega che è stata una decisione necessaria e legittima, a tutela sia dei cittadini, sia delle Forze dell’Ordine, degli Operatori Sanitari e dei Pubblici Uffici, costretti a fare i conti con collegamenti web malfunzionanti.
