Grosso incendio a Nocera Superiore, distrutta una fabbrica di imballaggi nell’area industriale

Un grosso incendio è scoppiato nella notte a Nocera Superiore all’interno di uno dei capannoni industriali di via Lamia. Ad avvisare i Vigili del fuoco sono state, subito dopo la mezzanotte, decine di telefonate. Sul posto sono confluite più squadre dei Caschi Rossi con autobotti ed un’autoscala.
Le fiamme hanno avvolto la Sonoco Metal Packaging, società d’imballaggi metallici. C’è stato il collasso strutturale di un’ala del capannone destinata alle vernici. I Vigili del fuoco hanno impegnato gran parte delle risorse a proteggere dal fuoco le altre strutture e le abitazioni adiacenti.
Sul posto è stato chiesto l’intervento anche dei Carabinieri, della Polizia Municipale, dell’Enel, a causa di alcune cabine di riduzione coinvolte. L’Arpac invece si occuperà di effettuare i rilievi ambientali. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Per fortuna non si registrano feriti.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.