Grosso incendio a Nocera Superiore, distrutta una fabbrica di imballaggi nell’area industriale

25/09/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Un grosso incendio è scoppiato nella notte a Nocera Superiore all’interno di uno dei capannoni industriali di via Lamia. Ad avvisare i Vigili del fuoco sono state, subito dopo la mezzanotte, decine di telefonate. Sul posto sono confluite più squadre dei Caschi Rossi con autobotti ed un’autoscala.

Le fiamme hanno avvolto la Sonoco Metal Packaging, società d’imballaggi metallici. C’è stato il collasso strutturale di un’ala del capannone destinata alle vernici. I Vigili del fuoco hanno impegnato gran parte delle risorse a proteggere dal fuoco le altre strutture e le abitazioni adiacenti.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Sul posto è stato chiesto l’intervento anche dei Carabinieri, della Polizia Municipale, dell’Enel, a causa di alcune cabine di riduzione coinvolte. L’Arpac invece si occuperà di effettuare i rilievi ambientali. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Per fortuna non si registrano feriti.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Nola Ferramenta scopri e registrati all'evento 4 e 5 ottobre Colleferro

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento