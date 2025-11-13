Gregorio Saetta nuovo Presidente della sezione salernitana della FENAILP. Oggi nostro ospite.
Si è svolta a Salerno l’assemblea provinciale della FENAILP (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Lavoratori Professionisti), che ha visto la partecipazione di numerosi operatori economici e associati del territorio. Nel corso dei lavori, ai quali ha preso parte anche il presidente provinciale Sabato Pecoraro, è stato eletto nuovo Presidente della sezione salernitana Gregorio Saetta, figura di lunga esperienza nel mondo dell’impresa e dell’associazionismo.
Un imprenditore al servizio del territorio: nato a Salerno, a soli 23 anni apre il suo primo negozio in via Francesco Paolo Volpe, ponendo le basi di una carriera lunga oltre cinquant’anni nel settore commerciale. Imprenditore e dirigente associativo di riferimento, Saetta ha sempre accompagnato la propria attività d’impresa con un impegno costante nel mondo delle associazioni di categoria.
All’interno di Confcommercio Salerno ha ricoperto ruoli di grande responsabilità e prestigio: vice presidente provinciale, amministratore, consigliere della Camera di Commercio e membro di Giunta Camerale. Un percorso pluriennale ricco di risultati, che testimonia una profonda conoscenza delle dinamiche economiche e istituzionali del territorio. Il presidente Gregorio Saetta oggi nostro ospite
