Gravidanza rarissima impiantata su una cicatrice. Salvata 30enne, se la gravidanza fosse andata avanti avrebbe rischiato la morte

06/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Una donna, 30enne, di Cava de’ Tirreni è stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico per il trattamento di una rara forma di gravidanza ectopica, nota come scar pregnancy, presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno. La paziente è stata dimessa nei giorni scorsi ed è rientrata a casa in buone condizioni.

La scar pregnancy è una gravidanza, rarissima, che si sviluppa sulla cicatrice di un precedente taglio cesareo. Nel caso specifico, l’embrione si era impiantato sulla cicatrice di quattro precedenti cesarei, con un interessamento anche della parete della vescica, rendendo il quadro clinico particolarmente complesso.

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L’intervento è stato eseguito dal professor Mario Polichetti, responsabile del reparto di Chirurgia Ginecologica e Oncologica della struttura, intervenuto oggi in diretta a Radio Alfa

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intervento salvavita
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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