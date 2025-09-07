Gravi criticità del trasporto pubblico locale, chiesto piano straordinario di rientro scolastico e universitario

07/09/2025 Attualità Nessun commento

Le sigle sindacali FILT CGIL e FIT CISL denunciano le gravi criticità che già oggi, nei primi giorni di settembre, interessano il trasporto pubblico locale.

Nonostante l’avvio ufficiale delle scuole superiori sia fissato per il 15 settembre, il sistema mostra già segnali di sofferenza con autobus sovraffollati, corse insufficienti e disagi per studenti universitari, pendolari e lavoratori turnisti.

I sindacati chiedono l’adozione immediata di un piano straordinario di rientro scolastico e universitario, che preveda:

intensificazione delle corse nelle ore mattutine, fascia più critica per la mobilità studentesca;
riorganizzazione e ottimizzazione complessiva dei servizi per allineare l’offerta alla domanda reale;
riattivazione delle linee mattutine già dalle prime ore per i pendolari provenienti dalle aree periferiche;
ripristino delle corse serali, indispensabili per il rientro in sicurezza di studenti universitari e lavoratori turnisti.

FILT CGIL e FIT CISL hanno fissato una conferenza stampa presso la Camera del Lavoro di Salerno (Via Manzo) il 15 settembre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, per fare il punto sull’andamento del servizio e presentare proposte operative a istituzioni e aziende.

