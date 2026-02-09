Gravi criticità al presidio ospedaliero di Sapri. A Radio Alfa, Carlo Lopopolo (Fials Salerno)

Gravi criticità al presidio ospedaliero di Sapri, la denuncia a Radio Alfa della Fials Salerno.
Gravi criticità organizzative stanno mettendo a rischio la sicurezza dei pazienti e le condizioni di lavoro degli operatori sanitari nel presidio ospedaliero di Sapri, in particolare nei reparti di ginecologia/ostetricia e pediatria.
Lo ha denunciato oggi in diretta su Radio Alfa, il segretario generale della Fials Salerno, Carlo Lopopolo, che lancia un allarme pubblico sulla sostenibilità dell’attuale assetto assistenziale.
