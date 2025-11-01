Grave episodio di inquinamento ambientale a Giovi. La denuncia di Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania

Grave episodio di inquinamento ambientale alla frazione Giovi Piegolelle, nel Comune di Salerno.
Secondo quanto segnalato da un cittadino che in quella frazione risiede, sarebbero stati illecitamente sotterrati materiali di risulta provenienti dal cantiere adiacente. Il cittadino, presente al momento dei fatti, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Salerno Duomo, allegando foto e video che documentano il grave illecito ambientale.
Il Codacons chiede il sequestro immediato dell’area, da parte delle autorità competenti, al fine di accertare la natura dei materiali depositati, e, valutare i danni ambientali potenzialmente arrecati alla collettività e al territorio. Ne abbiamo parlato in diretta con l’avvocato Matteo Marchetti, presidente Codacons Campania
Ascolta
Marchetti su inquinamento
