Grave carenza di personale alll’U.O.S.M. di Eboli-Contursi Terme. A Radio Alfa la denuncia di Vito Sparano, UILFPL

Grave carenza di personale presso l’U.O.S.M. di Eboli-Contursi Terme. A Radio Alfa la denuncia di Vito Sparano, coordinatore provinciale UILFP.

La mancanza di infermieri, OSS, psichiatri e altri operatori, in  alcune strutture sanitarie della nostra provincia è una problematica molto grave con disservizi e problemi ai pazienti. “la situazione non è più accettabile». È l’accusa lanciata dal coordinatore provinciale UILFPL, Vito Sparano, oggi in diretta su Radio Alfa
