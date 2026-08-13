Grand Hotel, scaduto l’ultimatum per pagare i tributi. De Luca sospende la licenza

L’amministrazione comunale di Salerno ha deciso di procedere alla sospensione della licenza del Grand Hotel. Lo ha fatto facendo notificare il provvedimento, questa mattina, ai titolari della struttura.
Sotto gli occhi curiosi di molti turisti, gli agenti della polizia municipale hanno consegnato il provvedimento. Al momento, solo gli ospiti e i dipendenti possono entrare e uscire dal complesso turistico. Ingresso vietato per tutti gli altri. Sospeso il check in se non per coloro che hanno già una regolare prenotazione.
Alle 23:59 di ieri, è scaduto l’ultimatum che era stato concesso dal sindaco De Luca alla società di gestione della struttura alberghiera per il versamento di circa 9 milioni di euro tra Imu e Tari arretrate. La società del gruppo Chechile, aveva tentato una mediazione per evitare conseguenze drammatiche, nel pieno della stagione turistica estiva. Una parte dell’importo risulta già versata, ma gli uffici tecnici e Palazzo di Città hanno respinto la richiesta di rateizzazione per la quota residua.
Tempo fino alla mezzanotte di ieri per chiudere i conti pena la sospensione della licenza. La società potrebbe presentare ricorso al Tar, chiedendo una sospensiva d’urgenza del provvedimento per consentire di proseguire la stagione tutelando gli ospiti e soprattutto i dipendenti.
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