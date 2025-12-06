Gli studenti del “Sacco” di Sant’Arsenio alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro

Importante esperienza formativa per le classi quinte dell’ITE e dell’IPSEOA dell’Istituto Omnicomprensivo “Sacco” di Sant’Arsenio” che  hanno preso parte alla Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, presso la Giffoni Multimedia Valley, a Giffoni Valle Piana, per riflettere sulle prospettive del loro futuro post-diploma.
Durante il  seminario “Lavoro e opportunità per i giovani”, gli esperti del Centro Studi Consulenti del Lavoro di Salerno hanno offerto indicazioni preziose su come affrontare un colloquio di lavoro e su come predisporre in modo efficace un curriculum vitae e una lettera di presentazione.
A seguire, gli studenti hanno visitato gli stand espositivi, partecipando ai workshop attivi, avvicinandosi con curiosità e spirito costruttivo al mondo della formazione e delle professioni.
L’occasione agli alunni di partecipare all’evento è stata offerta dalla Banca Monte Pruno.
