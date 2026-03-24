Gli italiani dicono No alla legge di riforma della Giustizia, nel Salernitano i No oltre il dato nazionale. Il commento con Tommaso Siani

Gli elettori hanno bocciato la legge di riforma costituzionale della Giustizia con una percentuale di No pari al 53,7%. Alle urne circa il 59% degli aventi diritto.
Affluenza che in Campania è stata del 50,37%. La Campania è la terza regione con la minore affluenza dopo Sicilia e Calabria.
In provincia di Salerno ha votato il 58% dei cittadini, con un picco nella città di Salerno del 60,35%. Sul fronte dei risultati, vittoria schiacciante del “no” anche a Salerno e provincia con il 58%. Abbiamo commentato il voto con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
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Tommaso Siani su esito voto referendum
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