Gli italiani dicono No alla legge di riforma della Giustizia, nel Salernitano i No oltre il dato nazionale. Il commento con Tommaso Siani

24/03/2026 Politica, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Gli elettori hanno bocciato la legge di riforma costituzionale della Giustizia con una percentuale di No pari al 53,7%. Alle urne circa il 59% degli aventi diritto.

Affluenza che in Campania è stata del 50,37%. La Campania è la terza regione con la minore affluenza dopo Sicilia e Calabria.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

In provincia di Salerno ha votato il 58% dei cittadini, con un picco nella città di Salerno del 60,35%. Sul fronte dei risultati, vittoria schiacciante del “no” anche a Salerno e provincia con il 58%. Abbiamo commentato il voto con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su esito voto referendum
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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