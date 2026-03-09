Gli imboscati della sanità in provincia di Salerno, il Nursind denuncia la presenza di 400 infermieri e OSS negli uffici

09/03/2026 Attualità Nessun commento
Centinaia di professionisti sanitari risultano impiegati in attività amministrative o comunque lontane dall’assistenza diretta ai pazienti, mentre viene denunciata la carenza di personale negli ospedali e nei servizi sanitari del territorio salernitano.

Il fenomeno degli imboscati è quello che denuncia il sindacato degli infermieri Nursind Salerno che ha inviato una segnalazione a Procura di Salerno, Procura regionale della Corte dei Conti, ai Carabinieri del Nas e all’Ordine degli Infermieri di Salerno.

Secondo Biagio Tomasco, segretario del sindacato delle professioni infermieristiche, nell’Asl Salerno sarebbero 187 infermieri e 213 operatori socio-sanitari attualmente assegnati a uffici, direzioni o servizi amministrativi distribuiti su tutto il territorio aziendale. Una situazione che, secondo il sindacato, non solo non è diminuita nel tempo ma sarebbe addirittura aumentata.

Il Nursind evidenzia come questo fenomeno produca anche una disparità tra chi lavora quotidianamente in corsia e chi invece svolge mansioni diverse, pur mantenendo lo stesso trattamento economico previsto per chi presta assistenza diretta.

