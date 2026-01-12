Gli eventi meteo estremi obbligano le imprese a proteggersi con una nuova polizza. Il punto con Antonio Visconti, presidente Consorzio ASI di Salerno

Gli eventi meteo estremi obbligano le imprese a proteggersi con una nuova polizza. A Radio Alfa oggi Antonio Visconti, presidente Consorzio ASI di Salerno.
Gli eventi meteo estremi, sempre più frequenti, obbligano le imprese a proteggersi con una nuova polizza. Dal 2026 l’obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali diventa realtà anche per piccole e micro imprese, che già oggi fanno i conti con costi elevati e un accesso al credito sempre più complesso.
L’obiettivo di tutelare il sistema è in teoria condivisibile. Ma il rischio è evidente: scaricare sulle Pmi un nuovo peso economico, in assenza di un mercato assicurativo realmente maturo, trasparente e accessibile. Di fronte all’imprevedibilità della natura, resta purtroppo la certezza di un aggravio per chi produce, investe e crea lavoro ogni giorno. Un tema sul quale ha le idee molto chiare Antonio Visconti, presidente del Consorzio di sviluppo industriale ASI di Salerno, tributarista e componente del Comitato di indirizzo della ZES Campana. Oggi nostro ospite
Ascolta
Visconti su imprese
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.