Givova Scafati vince a Rimini e conquista la promozione in A1. L’entusiasmo di patron Longobardi

La Givova Scafati vince a Rimini per 80 a 76 e conquista, da capolista, la promozione in serie A di basket.
La promozione arriva al culmine di una stagione caratterizzata da una crescita costante, con nove vittorie consecutive, 12 successi nelle ultime 13 gare.
A Rimini, quasi 500 tifosi a sostenere i gialloblu.
E’ il successo di coach Vitucci, premiato come allenatore dell’anno, ma soprattutto di una squadra che da sempre è “gruppo”.
E’ anche il successo del patron Longobardi, che ha garantito un extra budget finale per inserire Stefano Gentile nel roster.
“Abbiamo fatto una piccola impresa sportiva, non pensavamo di giocarci all’ultima giornata la chance di essere promossi. Un campionato durissimo, come questa partita. Il livello è sempre stato equilibrato verso l’alto e nessuno ha mai mollato. Siamo sbucati all’ultima curva, abbiamo messo il naso avanti e non ci siamo più fermati. Voglio ringraziare tutti i ragazzi, sono stati splendidi, si sono migliorati continuamente”, così il coach Frank Vitucci.
Nello Longobardi è intervenuto oggi in diretta a Radio Alfa
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Givova Basket
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