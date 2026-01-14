Giustizia, sciopero dei penalisti indetto dalla Camera Penale Salernitana. Le parole di Michele Sarno

È scattata oggi l’astensione dalle udienze degli avvocati penalisti, che incroceranno le braccia fino al 22 gennaio per protestare contro la violazione degli accordi sui carichi di lavoro. Secondo la Camera Penale Salernitana, il protocollo siglato a dicembre, che fissava un tetto di 30 procedimenti al giorno per giudice, è stato sistematicamente disatteso, con ruoli d’udienza gonfiati fino a quasi cinquanta fascicoli.
A pesare sulla decisione anche il mancato rispetto degli orari di inizio delle udienze, spesso posticipate di ore rispetto alla convocazione, con disagi per legali, testimoni e cittadini. Il presidente degli avvocati penalisti, Michele Sarno, ha definito la situazione insostenibile: “Se verifichiamo la violazione di un protocollo subito dopo la firma, ci sono tutte le ragioni per lo sciopero”, ha affermato. La protesta investe anche il Tribunale di Sorveglianza, dove la carenza di magistrati sta bloccando le istanze di libertà per i detenuti, un ritardo giudicato inaccettabile di fronte all’emergenza sovraffollamento.
Abbiamo raccolto le parole del presidente della Camera Penale, Michele Sarno
