Giustizia nel Salernitano. A Radio Alfa, Katia Cardillo, neo presidente ANM, distretto di Salerno

L’Associazione Nazionale Magistrati, distretto di Salerno, da qualche mese ha una nuova guida. È il sostituto procuratore della Procura di Salerno, Katia Cardillo che prende il posto di Mariella Zambrano che ha guidato l’associazione per 8 anni. 

Il distretto di Salerno comprende il tribunale del capoluogo, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania.  

Nel nostro territorio, restano evidenti alcune criticità come il vuoto di organico dei magistrati ma anche del personale amminstrativo, la carenza di Giudici di Pace.   

La presidente Cardillo è intervenuta in diretta a Radio Alfa per una riflessione sulla situazione dello stato di salute della giustizia nel territorio salernitano. Con la dottoressa Cardillo abbiamo fatto il punto sulla riforma costituzionale della giustizia dopo la seconda approvazione della Camera, lo scorso 18 settembre.  

