Giustizia, a rischio chiusura Vallo della Lucania e Lagonegro. La denuncia di Lanzara, del Codacons Cilento

Fa discutere, soprattutto gli addetti ai lavori, la razionalizzazione della giustizia avviata lo scorso ottobre dall’Associazione Nazionale Magistrati.
Una nuova rivisitazione della geografia giudiziaria con la previsione della soppressione di quei Tribunali che hanno in organico meno di 30 giudici o meno di 10 pubblici ministeri, ritenuti “inefficienti e costosi”. A rischio soppressione ora almeno 87 dei 139 tribunali italiani analizzati e tra questi anche Vallo della Lucania e Lagonegro, ma addirittura anche la Corte d’Appello di Salerno. Se la politica al momento tace, fanno sentire la propria voce gli avvocati ma anche il Codacons Cilento, che attraverso il suo Presidente Bartolomeo Lanzara, denuncia il silenzio delle istituzioni sulla questione. Il Presidente Bartolomeo Lanzara oggi nostro ospite in diretta
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Lanzara su tribunali
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