Giuseppe Tuozzo è il nuovo Presidente di BCC Magna Grecia.
Lo ha nominato il Consiglio di Amministrazione nella riunione di ieri, a seguito delle dimissioni presentate da Lucio Alfieri per motivi personali.
Giuseppe Tuozzo, già Vice Presidente di BCC Magna Grecia, 55 anni, nato a Eboli, è diventato Consigliere della BCC di Buccino nel 2003, per poi diventarne Presidente nel 2015. Tuozzo è stato poi nominato Vice Presidente Vicario della BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani e, nel 2023, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC Magna Grecia, fino all’incarico ricevuto ieri.
In una nota il Consiglio di Amministrazione della BCC, ringrazia Lucio Alfieri per l’impegno costante con cui ha guidato la Banca negli anni del suo mandato e per il lavoro svolto a beneficio del territorio. Formula al Presidente Tuozzo i migliori auguri per il suo nuovo incarico.
