Giuseppe Parente è il nuovo presidente della Provincia di Salerno, ha ottenuto il 60,22% dei voti

È Giuseppe Parente, candidato del centrosinistra, sindaco di Bellosguardo, il nuovo presidente della Provincia di Salerno. E’ stato eletto al termine delle consultazioni di lunedì che hanno chiamato alle urne sindaci e consiglieri comunali. L’altro candidato era il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, candidato del centrodestra.
Parente ha ottenuto il 60,22% dei voti dei sindaci e consiglieri comunali che ieri si sono recati ai seggi allestiti a Palazzo Sant’Agostino. L’affluenza è stata del 64,55%. Presso le tre sezioni elettorali hanno votato 1.249 su 1.935 aventi diritto.
Il neo presidente ha indicato le sue priorità: viabilità e infrastrutture puntando al completamento dei cantieri strategici e alla messa in sicurezza della rete stradale provinciale. Inoltre in edilizia scolastica ha indicato interventi mirati per garantire istituti moderni, sicuri e tecnologicamente all’avanguardia per le nuove generazioni. Nel programma di Geppino Parente anche un piano d’azione per la tutela delle coste, le aree interne e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, supportato dai fondi del PNRR. Infine ritiene fondamentale la collaborazione costante con la Regione Campania e il Governo centrale per intercettare risorse e snellire le procedure burocratiche.
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