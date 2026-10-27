Giuseppe Di Lorenzo, primario di oncologia a Pagani: “Partecipo alla maratona di NY per rilanciare l’importanza della prevenzione”

Giuseppe Di Lorenzo, noto oncologo, primario e docente universitario, in gara alla maratona di New York per amplificare la prevenzione e le cure delle neoplasie anche con l’attività fisica
Ha partecipato a una dozzina di maratone in Italia e all’estero, da Londra a Milano, da Roma a Valencia, alternando il camice bianco da primario di oncologia medica con gli allenamenti a Napoli e in provincia di Salerno. Iinserito nella classifica World Top 2% Scientists della Stanford University e relativa al 2% di scienziati con maggiore impatto a livello internazionale, ora Giuseppe Di Lorenzo, 52 anni, docente universitario, torna a calzare le scarpette da runner e diventa un potente megafono della sanità pubblica.
Napoletano del Vomero, il professor Di Lorenzo, parteciperà domenica prossima alla maratona della Grande Mela con un gruppo di amici e compagni di allenamento. Dirigente medico dell’Asl di Salerno, è responsabile dell’unità operativa complessa di Oncologia dell’ospedale di Pagani, professore alla facolta di Medicina dell’ateneo Unicamillus e autore e coordinatore di decine di pubblicazioni e ricerche sul campo, tra le quali uno studio sull’incidenza dei tumori della vescica in aree inquinate attraversate dal fiume Sarno.
Ad affiancarlo negli allenamenti anche il dottor Antonio Coppola, uno dei vertici della ASL, anch’egli appassionato podista.
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maratona per prevenzione
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