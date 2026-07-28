Giuseppe De Rosa si impone anche all’Ultra Norway Race 2026. Oggi nostro ospite in diretta

Giuseppe De Rosa si impone anche all’Ultra Norway Race 2026.
L’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa, originario di Sala Consilina, ha conquistato il secondo posto all’Ultra Norway Race 2026, una delle competizioni più estreme al mondo, tra le Alpi di Lyngen in Norvegia. Un risultato ottenuto dopo 125 chilometri, circa 7.000 metri di dislivello positivo e un percorso affrontato in completa autosufficienza tra montagne, fiordi e condizioni climatiche proibitive. Con questo traguardo De Rosa diventa il primo runner ad aver completato per due volte l’Ultra Norway Race. Il campione salernitano oggi nostro ospite in diretta
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De Rosa su sport
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