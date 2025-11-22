Giuseppe De Rosa, campione del mondo dell’ultramaratona per la quarta volta. Ecco la diretta

In diretta dal Senegal a Radio Alfa oggi il campione del mondo dell’ultramaratona Giuseppe De Rosa.
Impresa senza precedenti per il campano Giuseppe De Rosa, che si conferma campione del mondo dell’ultramaratona per la quarta volta consecutiva, un traguardo che nessun altro atleta al mondo è mai riuscito a raggiungere. L’ultramaratoneta italiano ha infatti vinto il Roadsign Continental Challenge 2025, il durissimo circuito di gare in autosufficienza che si disputa nei cinque continenti. La consacrazione è arrivata in Senegal, al termine dell’Ultra Africa Race: cinque giorni, 200 chilometri, temperature fino a 48 gradi, umidità all’80%, scarsità d’acqua e altitudini che hanno toccato i 3.600 metri. Dei 29 partenti solo in 9 hanno tagliato il traguardo. A De Rosa bastava chiudere tra i primi sette per portare a casa il titolo: ha concluso sesto, centrando così il quarto successo consecutivo dopo le vittorie dal 2022 al 2024.
Ascolta
De Rosa su record mondiale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.