Giovanni Fortunato si è dimesso dalla carica di sindaco di Santa Marina.
Le dimissioni sono arrivate dopo la conferma degli arresti domiciliari per concussione nell’ambito di un’inchiesta che lo vede indagato anche per corruzione e lottizzazione abusiva. L’atto è stato formalizzato questa mattina in Comune, dove Fortunato si è recato su autorizzazione del tribunale.
Il sindaco era già sospeso dalla carica. La misura cautelare è divenuta definitiva dopo il rigetto, da parte della Corte di Cassazione, dell’ultimo ricorso della difesa.
L’indagine, coordinata dalla procura di Lagonegro e condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda presunte pressioni e interferenze nella gestione di pratiche amministrative, in particolare nel settore edilizio. Con le dimissioni si apre la procedura per il commissariamento dell’ente.
In una nota, i difensori dell’ex sindaco affermano che si tratta di “una scelta di responsabilità, ma soprattutto un atto di libertà”, finalizzata a consentire all’indagato di difendersi “in condizioni di piena autonomia”, ribadendo la “totale estraneità ai fatti contestati”.
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