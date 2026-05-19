Giovani indiani ridotti in schiavitù, il commento di Alferio Bottiglieri segretario Flai Cgil

Il blitz anti caporalato di ieri ha nuovamente acceso i riflettori su questo terribile fenomeno. Ma qual è l’attuale situazione del settore agricolo in provincia di Salerno? Ad oggi, i lavoratori agricoli censiti – quindi noti – nel territorio salernitano sono 27144 stagionali e circa un migliaio a tempo indeterminato. Per l’88% sono impiegati nei campi, il restante sono forestali.
Un numero che possiamo ancora parcellizzare in base alla provenienza e cittadinanza. 14850 sono italiani, 10485 sono extraeuropei 1809 sono di provenienza europea, per di più rumeni e bulgari. Gli extracomunitari arrivano da Marocco (4844), India (1812), Bangladesh (736) e in piccola percentuale Ucraina e Albania. Nel borsino delle provenienze, i rumeni stanno man mano scomparendo, resta stabile la presenza dei marocchini mentre aumentano sempre di più indiani e bengalesi. Tra questi ultimi, maggiore attenzione è focalizzata sulla comunità indiana. Un microcosmo di numeri e procedure riconosciuti che va però ad intrecciarsi con un sottobosco di sommerso sul quale si possono solo avanzare ipotesi incrociando i dati dell’anagrafica agricola con quelli arrivati dalle quote rimaste inevase nei recenti Decreti Flussi. E’ in quel limbo che si annida la presenza di faccendieri disposti a tutto per attirare, a fronte di pagamenti a tre zeri, i lavoratori stranieri con il miraggio di un lavoro stagionale ma stabile.
Ne abbiamo parlato in diretta con Alferio Bottiglieri, segretario della Flai Cgil.
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caporalato
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