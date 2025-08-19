Giovani feriti nel parcheggio di una discoteca, il questore di Salerno chiude il locale per due settimane

Rimarrà chiusa per 15 giorni la discoteca tra Salerno e Vietri sul Mare dove, una settimana fa, nel parcheggio esterno è avvenuta una colluttazione che è degenerata con l’esplosione di un colpo di pistola e  alcuni fendenti che hanno provocato il ferimento di due giovani.

La chiusura è stata disposta dal questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo un episodio che ha suscitato forte allarme nella comunità locale. Intanto proseguono le indagini della polizia. 

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

