Giovani escursionisti in pericolo sui monti tra Vietri e Cetara, messi in salvo con l’elicottero Drago

Brutta disavventura per quattro ragazzi che ieri durante un’escursione tra le montagne di Vietri sul Mare e Cetara si sono smarriti mentre percorrevano il “sentiero del Cesare”. Si sono trovati di fronte ad un burrone e sono stati costretti a lanciare l’allarme non potendo più tornare indietro anche a causa della scarsa visibilità.
I vigili del fuoco hanno fatto inviare la posizione e per le ricerche hanno inviato l’elicottero Drago che è riuscito ad individuati. L’elicottero, però, ha dovuto recuperare gli escursionisti uno per volta, atterrando ogni volta in un terreno per consentire agli escursionisti di essere presi in carico dai sanitari del 118.
Alle operazioni di soccorso hanno preso parte le ambulanze del Vopi e gli agenti della Questura di Salerno. Intorno alle 19.30 gli escursionisti sono stati tutti recuperati e affidati alle cure mediche. Le loro condizioni non destano preoccupazione.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.