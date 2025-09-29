Giovani detenuti, una seconda chance arriva in cucina. Il bilancio dopo un anno per il progetto “Dieci cuochi dentro”

Dopo un anno, continua ad avere riscontro e crea dibattito il progetto “Dieci cuochi dentro” sviluppato presso l’ICATT di Eboli.
Dieci giovani detenuti presso l’Istituto a Custodia Attenuata per il trattamento delle tossico-alcol dipendenze hanno elaborato un ricettario intriso di sapori, profumi e aromi indimenticabili. Un’occasione di riscatto.
Il bilancio dopo un anno dal lancio del progetto, esempio efficace anche per altre strutture.
Ne abbiamo parlato con Maria Giovanna Santucci, curatrice del progetto.
ricettario Icatt
