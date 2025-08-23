Giovane in Vespa investito di proposito da un’auto, l’episodio a San Nicola di Centola

Grave episodio ieri pomeriggio a San Nicola di Centola. Un 36enne di Caprioli è stato investito di proposito da un giovane del posto mentre viaggiava in Vespa.
La vittima è ricoverata all’ospedale di Vallo della Lucania: ha riportato diverse ferite e contusioni all’addome, al torace e agli arti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Poche ore prima era stato aggredito con uno sfollagente.
L’investitore sarebbe un ragazzo di circa 25 anni che è fuggito via. Sul caso indagano i carabinieri che hanno avviato le ricerche per rintracciare l’autore. L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che si sia trattato di un’aggressione mirata, frutto di vecchie ruggini tra i due.
