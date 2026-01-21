Giovane ferito con arma da fuoco a Scafati, arrestato un ragazzo di 21 anni

A Scafati è stato arrestato un giovane di 21 anni, ritenuto responsabile del tentato omicidio avvenuto nella notte del 4 gennaio scorso nel centro cittadino.

I carabinieri hanno eseguito il provvedimento al termine di una lunga e articolata attività investigativa. Hanno accertato che intorno all’1:30, nei pressi di un bar su Corso Nazionale, una lite tra più giovani, tutti coetanei, residenti nel centro storico di Scafati, è degenerata e un 25enne è stato raggiunto alle spalle da un colpo di arma da fuoco mentre cercava di allontanarsi. Il ferito è stato soccorso e condotto all’ospedale di Nocera Inferiore, dove i medici hanno riscontrato la presenza di un proiettile conficcato nella schiena. Fortunatamente, il colpo non ha interessato organi vitali. I carabinieri, allertati dai medici, hanno avviato le indagini individuando il 21enne quale presunto autore dello sparo.

Tutti i giovani coinvolti nella rissa risultano già noti alle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità.

