Giovane donna denuncia una violenza sessuale, a Salerno indagini della Polizia

Abusi sessuali sono stati denunciati alla Polizia di Salerno da una donna 26enne di origini sudamericane, dopo un appuntamento con un imprenditore salernitano. La donna che lavora in un bar del centro cittadino ha raccontato di essere uscita con l’uomo di sera. Al mattino del 29 ottobre si sarebbe svegliata nuda e confusa. Le indagini sul caso sono affidate alla Squadra Mobile che dovrà fare chiarezza sulla presunta violenza sessuale.
Del caso abbiamo parlato in diretta con la collega Brigida Vicinanza, del Mattino di Salerno.
Ascolta
Briginda Vicinanza su presunta violenza sessuale
