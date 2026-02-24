Giovane di Sarno muore sul lavoro a 24 anni, Carmine lavorava e studiava canto. Il commento di Tommasio Siani (La Città)

Incidente mortale sul lavoro, ieri mattina, a Nocera Inferiore, in via Fiano, nel piazzale di un’officina che si occupa della riparazione di camion. Ha perso la vita il meccanico 24enne di Sarno, Carmine Albero.
Secondo una prima ricostruzione, si trovava tra due mezzi che erano in riparazione quando, per cause da accertare, una terza motrice avrebbe urtato uno dei due mezzi fermi, spingendolo sul ragazzo. L’impatto non ha lasciato scampo all’operaio. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma in attesa dell’autopsia. Sotto sequestro anche i mezzi coinvolti nell’incidente. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl. Il giovane, secondo quanto accertato dagli investigatori, era regolarmente assunto.
Carmine Albero era tra i fondatori del movimento giovanile di Forza Italia Sarno che lo ricorda così: “Carmine era uno di noi. Lavorava, costruiva il suo futuro e custodiva dentro di sé la passione per il canto. Aveva una voce, aveva sogni, aveva la sua vita davanti”. Di questa tragedia sul lavoro abbiamo parlato con Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su incidente lavoro a Nocera Inferiore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
