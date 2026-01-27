Giorno della Memoria, iniziative a Campagna simbolo della Shoa. L’omaggio social di Noa e la diretta con Marcello Naimoli

In provincia di Salerno è sicuramente la città di Campagna il luogo simbolo della memoria della Shoah essendo sede del Museo regionale della memoria e della pace “Giovanni Palatucci”, istituito nel 2008 per raccontare la triste vicenda che la cittadina salernitana ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale quando si decise di istituire due centri di internamento per prigionieri politici ed ebrei. Divennero poi campi amici e si salvarono migliaia di ebrei grazie all’opera del vescovo Giuseppe Maria Palatucci del nipote Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume Italiana, morto a Dachau.
Come ogni anno in occasione del Giorno della Memoria a Campagna si svolgono delle iniziative che coinvolgono le scuole e che vedranno la partecipazione del prefetto della provincia di Salerno, Francesco Esposito.
Questa mattina, abbiamo ospitato in diretta con il direttore del Museo di Campagna, Marcello Naimoli, che tra l’altro ci ha parlato dell’omaggio che la cantante israeliana Noa proprio oggi ha voluto fare attraverso i suoi social al Museo di Campagna che ha visitato durante le festività di Natale.
Ascolta
marcello naimoli su giorno della memoria
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.