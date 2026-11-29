Puntata di “Salernitani nel mondo” di domenica 29 novembre 2026, dedicata a Miami in Florida, dove vive da oltre 20 anni Massimo Giannattasio, originario di Salerno, chef stellato e chef consulting, per una compagnia di hotel. Prima ancora ha lavorato in altri posti degli Stati Uniti e per i migliori ristoranti e strutture ricettive americane. Insieme alla moglie si occupa anche di accoglienza turistica attraverso B&B e case vacanza.
In questa puntata abbiamo parlato del Thanksgiving Day (Giorno del Ringraziamento) festeggiato in tutti gli USA giovedì 26 novembre, quarto giovedì del mese, come da tradizione. Inoltre a Miami, nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2026, centinaia di droni hanno illuminato il cielo di Miami con coreografie dedicate alla versione numero 6 del famoso videogioco GTA, ambientato proprio nella città di Miami.
Ascolta
Massimo Giannattasio da Miami
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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