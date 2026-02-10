Giorno del Ricordo, la testimonianza della scrittrice Gabriella Macini, figlia e nipote di esuli di Fiume

Oggi è il Giorno del Ricordo una solennità civile nazionale, istituita nel 2004 per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Furono oltre 5mila gli italiani massacrati dai partigiani comunisti di Tito tra il ’43 e il ’45.
Come prevede la legge, al Giorno del ricordo è associato il rilascio di una targa commemorativa, destinata ai parenti degli “infoibati” e delle altre vittime delle persecuzioni, dei massacri e delle deportazioni avvenute in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale durante l’ultima fase della seconda guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi.
Questa mattina abbiamo fatto una riflessione con la scrittrice Gabriella Macini, che vive a Sala Consilina, figlia e nipote di esuli di Fiume, autrice nel 2009 del libro “Noi figli dell’esodo”. In diretta ci ha raccontato i ricordi e i suoi giorni da esule quando era bambina.
Ascolta
Gabriella Macini su giorno del ricordo
