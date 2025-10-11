Giornate FAI, 10 luoghi aperti al pubblico a Salerno e provincia. Ecco dove

Sono 10 i luoghi d’arte che eccezionalmente aprono al pubblico a Salerno e provincia in occasione della XIV edizione delle Giornate FAI d’Autunno: sabato 11 e domenica 12 ottobre saranno aperti al pubblico luoghi, solitamente non visitabili, inseriti in un programma nazionale che coinvolge 350 città con oltre 700 aperture straordinarie.
L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, sostenendo con un contributo libero le attività della Fondazione.
L’evento celebra quest’anno i 50 anni dalla nascita del FAI.
Tra i siti visitabili a Salerno ci sono la Fondazione Bartolomeo Gatto, una casa museo con un parco arricchito da opere alte fino a 6 metri, e la sede della sezione navale “Esposito” della Guardia di Finanza. La sede FAI cittadina ospiterà inoltre la mostra fotografica “PASSAGGI VIETRESI. Scatti in paese con umanità” di Valentina Di Pasquale. A Vietri sul Mare apriranno le porte l’appartamento di Palazzo D’Avossa, che funge da aula consiliare, restaurato di recente, Palazzo Punzi con i suoi inediti affreschi e Palazzo Suriano, con ingresso riservato ai soli iscritti FAI.
Nel Cilento, le visite riguarderanno Palazzo Santa Maria a Camerota e la frazione di Rocca Cilento a Lustra, dove si potrà accedere allo splendido Palazzo Angelina. Sempre a Lustra, un percorso d’arte contemporanea con opere di Tild Greene, per la mostra “Pitch Point” del progetto “Una Boccata d’Arte”, collegherà il palazzo alla scuola, dove verrà raccontata la storia della maestra Adele.
L’elenco completo dei luoghi e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.giornatefai.it.
