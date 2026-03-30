Giornata Rifiuti Zero, la differenziata avanza ma in Campania non è chiuso il Ciclo Integrato Rifiuti. Il punto con Michele Buonomo

Oggi 30 marzo si celebra la Giornata Internazionale Rifiuti Zero, per sensibilizzare sui temi della gestione dei rifiuti a livello globale e sulla necessità di promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili. Come ricordano gli esperti, il comparto dei rifiuti contribuisce in modo significativo a tre fenomeni critici per il pianeta: cambiamento climatico, perdita di biodiversità, inquinamento.
Si calcola che ogni anno gli oltre 8 miliardi di persone nel mondo generino oltre 2 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani. Poco più del 50% viene smaltito in impianti controllati. Nei mari e negli oceani affluiscono fino a 14 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica.
L’Italia sta invertendo questa tendenza già da anni riducendo la plastica e incentivando la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Percentuali importanti di differenziata in Campania e soprattutto in molti comuni che sono ormai definiti ricicloni. Abbiamo fatto il punto anche per capire a che punto è la chiusura del Ciclo integrato dei rifiuti con Michele Buonomo, componente del Direttivo nazionale di Legambiente.
Ascolta
Michele Buonomo su giornata rifiuti zero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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