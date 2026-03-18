Giornata per le vittime Covid, a 6 anni dal primo caso a Montano Antilia riflessioni e ricordi con il dottor Saggese Tozzi

Oggi, la bandiera nazionale e quella europea sono esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid, istituita formalmente nel 2021 per conservare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia. Ma anche per non dimenticare lo straordinario e generoso impegno dei professionisti della sanità, delle forze dell’ordine, dei tanti volontari nell’affrontare un’emergenza che ci ha segnato profondamente.
In provincia di Salerno, 6 anni fa, nel 2020, il primo caso fu registrato il 26 febbraio a Montano Antilia. Nella nostra provincia, nei primi due anni i casi positivi sono stati circa 90mila, mentre i casi positivi dall’inizio della pandemia fino a primi mesi del 2026 sono circa 490mila. Il Covid in provincia di Salerno ha provocato in tutto circa 3.200 decessi.
Dopo sei anni, possiamo dire che tutto è alle spalle. Questa mattina, in diretta abbiamo ospitato il medico Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Salerno.
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Saggese Tozzi su giornata nazionale vittime covid
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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