Giornata per la salute e sicurezza sul lavoro, i sindacati degli edili ricordano le vittime degli infortuni. Le considerazioni con Patrizia Spinelli

Si celebra oggi la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, promossa dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), per la diffusione e l’incremento della cultura della prevenzione e del lavoro “dignitoso” nel mondo.
Anche quest’anno, i sindacati delle costruzioni FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno scelto di ricordare le vittime sul lavoro con una cerimonia davanti alla sede centrale dell’Inail di Roma, in zona EUR. L’iniziativa si affianca alle numerose attività promosse sui territori per mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Oggi, il nostro focus sulla Campania che nel 2025 ha registrato uno degli aumenti più marcati degli infortuni, pari al 14,2% rispetto al 2024. La Campania risulta tra le regioni con il maggior numero di vittime complessive sul lavoro, insieme a Lombardia, Veneto, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. In Campania l’incidenza dei morti sul lavoro è pari a 33 decessi per milione di lavoratori.
Abbiamo fatto delle considerazioni sulla giornata insieme a Patrizia Spinelli, segretario generale della Feneal Uil di Salerno.
Ascolta
Patrizia Spinelli su Giornata per la salute e sicurezza sul lavoro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.