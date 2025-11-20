Giornata per i diritti dell’Infanzia, lo stato di salute dei bambini in Campania. Il punto con la dott.ssa Giannamaria Vallefuoco

20/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
In Campania i bambini ed i ragazzi da 0 a 17 anni sono circa 940mila. I minori da 0 a 14 anni d’età sono circa 83mila. La popolazione complessiva residente in Campania al 1° gennaio 2025, ammonta a circa 5 milioni e 575mila abitanti. I minori in regione rappresentano circa il 17% della popolazione totale. Inoltre le nascite sono in calo, con una media di circa 1,26 figli per donna nel 2024, secondo l’Istat. L’età media delle neo-mamme è di circa 32 anni. 

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza abbiamo cercato di capire capire anche come stanno dal punto di vista della salute i nostri bambini e ragazzi. Lo abbiamo fatto con il medico pediatra Giannamaria Vallefuoco, segretario regionale della Federazione Medici Pediatri della Campania. Abbiamo parlato anche dell’importanza del gioco per i bambini, tematica a cui l’Unicef dedica la Giornata.
Ascolta
Giannamaria Vallefuoco su giornata infanzia
