Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, il messaggio di Massimiliano Manfredi 

In occasione della “Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”, che ricorre domani, istituita per ricordare le migliaia di vittime della pandemia, il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi ricorda che domani saranno esposte le bandiere a mezz’asta in segno di vicinanza alle famiglie delle vittime.
“Il nostro pensiero – afferma Manfredi – va alle tantissime persone che hanno perso la vita o che hanno perso i loro affetti più cari a causa della terribile pandemia da Coronavirus, che ha lasciato ferite indelebili nel nostro Paese, ma dalla quale la nostra regione e tutta l’Italia ha saputo riprendersi con forza, valore, resilienza e voglia di vivere e ripartire”.
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