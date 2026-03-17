Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, il messaggio di Massimiliano Manfredi 

17/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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In occasione della “Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus”, che ricorre domani, istituita per ricordare le migliaia di vittime della pandemia, il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi ricorda che domani saranno esposte le bandiere a mezz’asta in segno di vicinanza alle famiglie delle vittime.

“Il nostro pensiero – afferma Manfredi – va alle tantissime persone che hanno perso la vita o che hanno perso i loro affetti più cari a causa della terribile pandemia da Coronavirus, che ha lasciato ferite indelebili nel nostro Paese, ma dalla quale la nostra regione e tutta l’Italia ha saputo riprendersi con forza, valore, resilienza e voglia di vivere e ripartire”.  

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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